В Крыму горит российская воинская часть

В оккупированном Россией Крыму загорелась воинская часть. Об этом на Facebook написал председатель меджлиса крымотатарского народа Рефат Чубаров.

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"Сообщают из временно оккупированного Крыма: меткое попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района. Взрывы слышны на протяжении долгого времени", - написал он.

По словам Чубарова, руководитель оккупированного Крыма Аксёнов срочно отправился в село Майское Джанкойского района. Село Майское находится в 1 километре от поселка Азовское.

"Попали в склад боеприпасов...", - добавил Чубаров.

В свою очередь телеграм-каналы публикуют видео со взрывами на военной части.

Напомним, накануне OSINT-аналитик Оливер Александер в Twitter опубликовал снимки украинского военного аэродрома "Саки" в оккупированном Крыму. Александер считает, что уничтожили 9-14 самолетов, но обращает внимание, что изображения недостаточно хороши для подтверждения.