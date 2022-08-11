У мережі з'явилися супутникові знімки російської авіабази "Саки" після вибухів

OSINT-аналітик Олівер Александер у Twitter опублікував знімки українського військового аеродрому "Саки" у окупованому Криму, на якій росіяни створили авіабазу. Командування Повітряних cил ЗСУ прокоментувало зображення, зазначивши, що кількість ліквідованих російських літаків перевищує раніше назване число у 9 одиниць.

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Александер вважає, що знищили 9-14 літаків, але звертає увагу, що зображення недостатньо хороші для підтвердження.

Проаналізувавши фото, він дійшов висновку, що в результаті вибухів ліквідовано 3-5 Су-30 і 6-9 Су-24 росіян.

Авіабаза "Саки" після вибухів 9 серпня Авіабаза "Саки" до вибухів 9 серпня Авіабаза "Саки" до вибухів 9 серпня Авіабаза "Саки" до вибухів 9 серпня

При цьому, якщо аналізувати оброблену версію зображень, то на них видно уламки 3 Су-24 на лінії польоту. За такої версії на авіабазі ліквідували 11 літаків, і, можливо, ще більше мають ушкодження від вибухів.

"Саки" — один з ключових аеродромів окупованого Криму, який РФ використовує для ударів по Україні. Газета The New York Times з посиланням на неназваного "українського військового високопосадовця зі знанням ситуації" повідомила, що захисники України завдали удару по авіабазі "Саки", використовуючи зброю українського виробництва.

Зазначаємо, що офіційно Генштаб ЗСУ не повідомляв таку інформацію. Російська сторона заявила, що нібито на аеродромі "детонували боєприпаси внаслідок порушень протипожежної безпеки".

При цьому в американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що Російська Федерація вирішила публічно не звинувачувати Україну в ударах по авіабазі у Новофедорівці, тому що це буде одним з доказів неефективності російської системи ППО, що встановлена на півострові.