В сети появились спутниковые снимки российской авиабазы "Саки" после взрывов

OSINT-аналитик Оливер Александер в Twitter опубликовал снимки украинского военного аэродрома "Саки" в оккупированном Крыму, где россияне создали авиабазу. Командование Воздушных сил ВСУ прокомментировало изображение, отметив, что количество ликвидированных российских самолетов превышает ранее названное число в 9 единиц.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Александер считает, что ликвидировали 9-14 самолетов, но обращает внимание, что изображения недостаточно хороши для подтверждения.

Проанализировав фото, он пришел к выводу, что в результате взрывов ликвидировано 3-5 Су-30 и 6-9 Су-24 россиян.

Авиабаза "Саки" после взрывов 9 августа Авиабаза "Саки" до взрывов 9 августа Авиабаза "Саки" до взрывов 9 августа Авиабаза "Саки" после взрывов 9 августа

При этом если анализировать обработанную версию изображений, то на них видны обломки 3 Су-24 на линии полета. По такой версии на авиабазе ликвидировали 11 самолетов, и, возможно, еще больше получили повреждения от взрывов.

"Саки" - один из ключевых аэродромов оккупированного Крыма, который РФ использует для ударов по Украине. Газета The New York Times со ссылкой на неназванного "украинского военного высокопоставленного чиновника со знанием ситуации" Сообщила, что защитники Украины нанесли удар по авиабазе "Саки", используя оружие украинского производства.

Отмечаем, что официально Генштаб ВСУ не сообщал такой информации. Российская сторона заявила, что якобы на аэродроме "детонировали боеприпасы в результате нарушений противопожарной безопасности ".

При этом в американском Институте изучения войны (ISW) предполагают, что Российская Федерация решила публично не обвинять Украину в ударах по авиабазе в Новофедоровке, потому что это будет одним из доказательств неэффективности российской системы ПВО, установленной на полуострове.