За вибухами у Криму стоїть елітний український спецпідрозділ, - NYT

Вибухи у Криму сталися внаслідок диверсії елітного українського спецпідрозділу, яке діє у глибокому тилу окупантів. Про це пише The New York Times із посиланням на власні джерела.

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"Високопоставлений український чиновник, який говорить на умовах анонімності, щоб обговорити операцію, сказав, що відповідальність за вибух несе елітний український військовий підрозділ, який діяв у тилу ворога", - пише видання.

Видання зазначає, що атаки цього місяця, в яких використовувалися приховані сили в тилу ворога, наголошують на винахідливості українських сил .

"З самого початку війни вони використовували нетрадиційну тактику в надії зрівняти правила гри, намагаючись відбити атаки набагато більшої і краще оснащеної російської армії", - зазначає The New York Times.

Нагадаємо, раніше в окупованому Росією Криму біля Джанкоя спалахнула військова частина. У ході пожеж здетонував склад із боєприпасами. У свою чергу, у Міноборони Росії назвали, що вибух складу боєприпасів стався внаслідок диверсії. Згодом вибухи пролунали в районі аеродрому в районі Сімферополя.

Раніше The New York Times з посиланням на неназваного "українського військового високопосадовця зі знанням ситуації" Повідомила, що захисники України завдали удару по авіабазі "Сакі", використовуючи зброю українського виробництва.

Зазначаємо, що офіційно Генштаб ЗСУ не повідомляв таку інформацію. Російська сторона заявила, що нібито на аеродромі "детонували боєприпаси внаслідок порушень протипожежної безпеки ".

При цьому в американському Інституті вивчення війни (ISW) Припускають, що Росія вирішила публічно не звинувачувати Україну в ударах по авіабазі в Новофедорівці, тому що це буде одним із доказів неефективності російської системи ППО, встановленої на півострові.