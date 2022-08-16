За взрывами в Крыму стоит элитное украинское спецподразделение, - NYT

Взрывы в Крыму произошли в результате диверсии элитного украинского спецподразделения, которое действует в глубоком тылу оккупантов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Высокопоставленный украинский чиновник, говорящий на условиях анонимности, чтобы обсудить операцию, сказал, что ответственность за взрыв несет элитное украинское военное подразделение, действовавшее в тылу врага", — пишет издание.

Издание отмечает, что атаки в этом месяце, в которых использовались скрытые силы в тылу врага, подчеркивают изобретательность украинских сил.

"С самого начала войны они использовали нетрадиционную тактику в надежде уравнять правила игры, пытаясь отразить атаки гораздо более крупной и лучше оснащенной российской армии", — отмечает The New York Times.

Напомним, ранее в оккупированном Россией Крыму возле Джанкоя загорелась воинская часть. В ходе пожаров сдетонировал склад с боеприпасами. В свою очередь в Минобороны России назвали, что взрыв склада боеприпасов произошел вследствие диверсии. Позже взрывы прозвучали в районе аэродрома в районе Симферополя.

Ранее The New York Times со ссылкой на неназванного "украинского военного высокопоставленного чиновника со знанием ситуации" Сообщила, что защитники Украины нанесли удар по авиабазе "Саки", используя оружие украинского производства.

Отмечаем, что официально Генштаб ВСУ не сообщал такой информации. Российская сторона заявила, что якобы на аэродроме "детонировали боеприпасы в результате нарушений противопожарной безопасности ".

При этом в американском Институте изучения войны (ISW) предполагают, что Российская Федерация решила публично не обвинять Украину в ударах по авиабазе в Новофедоровке, потому что это будет одним из доказательств неэффективности российской системы ПВО, установленной на полуострове.