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В Крыму опять взрывы. На этот раз в районе аэродрома под Симферополем
В оккупированном Россией Крыму в районе аэродрома Гвардейское возле Симферополя слышны взрывы. Об этом написал один из лидеров меджлиса крымотатарского народа Рефат Чубаров.
"Да что за праздничный день сегодня: сообщают, что над военным аэродромом Sarabuz/Гвардейское под Симферополем в оккупированном Крыму раздаются взрывы и поднимается черный дым", — написал он.
По словам Чубарова, в Крыму настоящая паника среди оккупантов и лояльным к ним лиц.
В свою очередь местные телеграм-каналы публикуют фото на которых видно клубы черного дыма над аэродромом.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ранее в оккупированном Россией Крыму возле Джанкоя загорелась воинская часть. В ходе пожаров сдетонировал склад с боеприпасами. В свою очередь в Минобороны России назвали, что взрыв склада боеприпасов произошел вследствие диверсии.