В Крыму опять взрывы. На этот раз в районе аэродрома под Симферополем

В оккупированном Россией Крыму в районе аэродрома Гвардейское возле Симферополя слышны взрывы. Об этом написал один из лидеров меджлиса крымотатарского народа Рефат Чубаров.

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"Да что за праздничный день сегодня: сообщают, что над военным аэродромом Sarabuz/Гвардейское под Симферополем в оккупированном Крыму раздаются взрывы и поднимается черный дым", — написал он.

По словам Чубарова, в Крыму настоящая паника среди оккупантов и лояльным к ним лиц.

В свою очередь местные телеграм-каналы публикуют фото на которых видно клубы черного дыма над аэродромом.

Напомним, ранее в оккупированном Россией Крыму возле Джанкоя загорелась воинская часть. В ходе пожаров сдетонировал склад с боеприпасами. В свою очередь в Минобороны России назвали, что взрыв склада боеприпасов произошел вследствие диверсии.