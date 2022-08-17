У ВСУ нет ограничений по ударам по вражеским позициям в Крыму – Минобороны

Вооруженные силы Украины не ограничены в нанесении ударов по российским целям на территории временно оккупированного Крыма. При этом западные партнеры договорились с Киевом, что Украина не будет использовать предоставленное оружие для ударов по российской территории.

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Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в комментарии "Голосу Америки".

"У нас есть договоренности с США, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то, соответственно, у нас таких ограничений нет, – рассказал министр.

При этом для поражения той или иной цели необходимо оружие с соответствующей дальностью. Резников надеется, что США примут политическое решение о предоставлении Украине ракет ATACMS с дальностью 300 километров.

С таким оружием украинские защитники могут поражать цели на всех оккупированных территориях, в том числе в приграничных областях с РФ.

Напомним, недавно в оккупированном Россией Крыму возле Джанкоя вспыхнула военная часть. В ходе пожаров сдетонировал склад с боеприпасами. Впоследствии на полуострове в районе аэродрома Гвардейское возле Симферополя также раздались взрывы.

Генштаб ВСУ не комментирует причины взрывов в Крыму. При этом, по информации The New York Times, они произошли в результате диверсии элитного украинского спецподразделения.