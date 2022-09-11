У США оцінили витонченість української підготовки до контрнаступу

10 вересня ЗСУ увійшли до міста Ізюм На Харківщині, продовжуючи стрімке просування на північному сході країни, що є початком нового драматичного етапу у більш як шестимісячній війні та може значно відсунути лінію фронту до кордонів Росії.

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Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що звільнення Ізюма - стратегічно важливого залізничного вузла, який російські війська захопили в березні після кровопролитних тижневих боїв, - знаменує собою поворотний момент у війні після принизливої поразки Росії біля Києва навесні.

"Блискавичний наступ на північному сході країни прийшов на зміну війні на виснаження. За лічені дні російська лінія фронту прогнулася, московські війська втекли, населені пункти один за одним знову стали під жовто-блакитний прапор України, - як місто Куп'янськ на північ від Ізюма, яке розташоване на ключових шляхах постачання до східної лінії фронту", - пише видання.

На думку експертів, прогрес українського контрнаступу на сході в поєднанні з повільнішими й обмеженішими успіхами на півдні є одними з найвизначніших змін на лінії фронту війни за останні місяці.

Видання пише, що нинішні та колишні офіційні особи США високо оцінили витонченість української підготовки до контрнаступу. Рішення рекламувати свій контрнаступ на півдні, перш ніж завдати удару на північному сході, є стандартним прийомом дезорієнтації, який використовують американські спецназівці.

Зазначається, що влітку українські високопосадовці активізували обмін розвідувальними даними зі своїми американськими колегами, коли вони почали планувати контрнаступ. Один американський чиновник сказав, що американці постійно обговорювали з Києвом, як Україна може зупинити просування Росії на сході.

Колишній вищий командувач армії США в Європі Фредерік Годжес заявив, що нещодавній успіх вказує на те, що зусилля України щодо повернення земель на півдні та сході можуть розвиватися швидше, ніж він передбачав раніше, і навіть підготувати ґрунт для спроби відвоювати Крим наступного року.

Колишній чиновник Пентагону та офіцер ЦРУ Мік Малрой сказав, що контрнаступ українських військових просувається навіть швидше, ніж очікувалося і що зараз настав час для української армії використовувати будь-яку нагоду, щоб послабити та знищити боєздатність Росії.

Зазначимо, під час свого вечірнього звернення 10 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вересня Збройні сили Україні звільнили вже 2 тисячі квадратних кілометрів української території від окупантів.

Нагадаємо, 10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. Над будівлею міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор.