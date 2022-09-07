Війна не закінчиться в 2022 році, а в наступному очікується повторний наступ РФ на Київ, - Залужний

Генеральний штаб Збройних сил України вже зараз розглядає перспективи ведення бойових дій на наступний рік, адже очевидно, що війна не завершиться в 2022 році. При цьому не виключається, що ворог поновить наступи на напрямках, де бойові дії завершились весною.

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Про це у спільній статті для "Укрінфору" написали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та генерал-лейтенант, перший заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Михайло Забродський.

"Не виключені з порядку денного і повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного розгортання бойових дій з території Республіки Білорусь", — йдеться в статті.

2023-й стане важливим етапом у війні. Наступного року, як зазначають генерали, Україна має завдати кількох послідовних контрударів, але війна не зупиниться, навіть якщо Росія втратить контроль над окупованим Кримом.

Ключове значення для ходу війни матиме можливість ЗСУ завдавати ударів по військових цілях на території Росії. Генерали не беруться прогнозувати строки завершення навіть активної фази війни, але зазначають, бойові дії не завершаться цього року.

"Окремо стоїть питання тривалості зазначеного конфлікту. Адже в жодному уявленні він вже не вкладається ані в рамки анонсованого російського “бліцкригу”, ані в тривалість активних фаз бойових дій у війнах початку 21-го сторіччя. У будь-якому випадку, тривалість війни вже вимірюється місяцями. І існують всі підстави вважати, що цей часовий рахунок перетне календарні межі 2022 року", - резюмується в статті.

Відомо, на сьомий місяц повномасштабної війни окупанти втратили можливість підтягувати резерви на Херсонський напрямок, тому що їхня логістика підірвана завдяки українській армії. При цьому ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України. Українські військові прорвали першу лінію оборони російсько-окупаційних військ у Херсонській області.

Крім того, незважаючи на те, що ворог концентрує найбільші сили на Донбасі, у Луганській області українські військові змогли просунутися на кілька сотень метрів углиб.