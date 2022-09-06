ЗСУ просунулися на Луганщині, - Гайдай

У Луганській області українські військові просунулися на кілька сотень метрів углиб.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Еспресо.

"Луганська область тримається. Кілька сотень метрів за вчорашній день додалося, які наші військові контролюють. Були відбиті атаки і відбувся певний поступ. Там закріпилися наші захисники", - сказав він.

Гайдай також додав, що величезна кількість "бавовни" сталася на території будівель, де базувалися російські окупанти.

"Це склади БК, техніка та особовий склад. За минулий тиждень росіяни втратили 400 осіб особового складу у різних місцях і десь близько сотні одиниць техніки, яка там знаходилася. Сподіваюся, найближчим часом ми почуємо ще добрі новини від наших захисників. ", - підсумував. керівник ова.

Нагадаємо, що деокупація Луганщини розпочнеться з Ізюмського спрямування.