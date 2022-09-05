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Ключевой этап деоккупации Луганской области начнется с Изюмского направления, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона рассказал об успехах Вооруженных сил Украины на Луганском направлении.
"У нас есть определенные положительные новости по ситуации на левом берегу Северского Донца - это Изюмское направление. Для Луганщины - это "первые ласточки" будущих добрых новостей, которые могут касаться процесса деоккупации именно нашего региона", - говорит Гайдай.
По его словам, в течение нескольких дней было уничтожено около 400 рашистов и 100 единиц техники.
Гайдай добавил, что на временно оккупированных территориях Луганщины рашисты продолжают издеваться над населением. Коммуникации не восстанавливают дефицит воды и пищи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Россияне уже чувствуют, что скоро будут бежать с нашей земли, и на вопросы жителей о помощи отвечают, что "скоро придут украинцы, они Вам и помогут", - подчеркнул Гайдай.
Напомним, что СБУ собрала доказательства военных преступлений двух российских генералов.