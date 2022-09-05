Ключевой этап деоккупации Луганской области начнется с Изюмского направления, - Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона рассказал об успехах Вооруженных сил Украины на Луганском направлении.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"У нас есть определенные положительные новости по ситуации на левом берегу Северского Донца - это Изюмское направление. Для Луганщины - это "первые ласточки" будущих добрых новостей, которые могут касаться процесса деоккупации именно нашего региона", - говорит Гайдай.

По его словам, в течение нескольких дней было уничтожено около 400 рашистов и 100 единиц техники.

Гайдай добавил, что на временно оккупированных территориях Луганщины рашисты продолжают издеваться над населением. Коммуникации не восстанавливают дефицит воды и пищи.

"Россияне уже чувствуют, что скоро будут бежать с нашей земли, и на вопросы жителей о помощи отвечают, что "скоро придут украинцы, они Вам и помогут", - подчеркнул Гайдай.

Напомним, что СБУ собрала доказательства военных преступлений двух российских генералов.