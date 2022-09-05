Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании

Сегодня, 5 сентября, объявили результаты гонки за должность лидера Консервативной партии Великобритании. Ее возглавила действующая министр иностранных дел Лиз Трасс, которая займет должность премьер-министра страны, заменив Бориса Джонсона.

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Борис Джонсон, вероятно, передаст Трасс свои полномочия не раньше завтрашнего дня. В этот день королева примет обоих в шотландском замке Балморал и, судя по всему, поручит Трасс сформировать правительство от ее имени.

В гонке за должность премьера она обошла бывшего министра финансов Риши Сунака со счетом 81 326 голосов против 60 399.

"Это честь для меня – быть избранной лидером Консервативной партии. Спасибо за организацию одного из самых длинных собеседований при приеме на работу в истории", - заявила Трасс после объявления результатов.

Лиз Трасс стала третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Мэри Элизабет Трасс родилась в 1975 году в Оксфорде. Ей 47 лет.

Она впервые стала членом Палаты общин в 2010 году. Через два года Трасс получила должность министра образования, а в 2014 – министра окружающей среды. В кабинете Терезы Мэй возглавляла министерство юстиции, а затем стала главным секретарем казначейства.

После избрания премьером Бориса Джонсона в 2019 году Лиз Трасс осталась в правительстве, но была переведена на должность министра внешней торговли. С сентября 2021 года – министр иностранных дел Великобритании.

Лиз Трасс неоднократно отмечала, что Украина и дальше может рассчитывать на полную поддержку Соединенного Королевства. С первых дней войны она выступала за усиление оборонной помощи Украине и введение жестких санкций против РФ.

Поэтому, по мнению экспертов, существенно политика Британии по отношению к Украине не изменится. Наша страна и дальше может рассчитывать на военную и политическую поддержку Соединенного Королевства.

Кроме того, Лиз Трасс выступает за предоставление Украине большего количества тяжелого оружия и новые санкции против РФ.

Трасс во время дебатов также отмечала, что Британия должна стать во главе послевоенного восстановления Украины.

Лиз Трасс ранее заявляла, что первый свой телефонный звонок в новой должности совершит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Зеленский вдохновляет. И я хочу показать украинцам, что они и дальше будут получать полную поддержку Соединенного Королевства. А я знаю, насколько это важно для Зеленского и украинского правительства. Поэтому я намерена как можно скорее засвидетельствовать это", - заявила Трасс.

Напомним, Джонсон об отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера правящей Консервативной партии объявил 7 июля. Произошло это после того, как через несколько дней уволились десятки чиновников.