Ліз Трасс стане новим прем‘єр-міністром Великої Британії

Сьогодні, 5 вересня, оголосили результати перегонів за посаду лідера Консервативної партії Великої Британії. Її очолила чинна міністерка закордонних справ Ліз Трасс, яка займе посаду прем‘єр-міністра країни, замінивши Бориса Джонсона.

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Борис Джонсон, ймовірно, передасть Трас свої повноваження не раніше, ніж завтра, 6 вересня. Цього дня королева прийме обох у шотландському замку Балморал і, зважаючи на все, доручить Трасс сформувати уряд від її імені.

Ліз Трасс стане третьою жінкою-прем'єром Сполученого Королівства після Маргарет Тетчер та Терези Мей. У виборчих перегонах за посаду вона обійшла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака з рахунком 81 326 голосів проти 60 399.

Мері Елізабет Трасс народилася 1975 року в Оксфорді. Їй 47 років.

Вона вперше стала членом Палати громад у 2010-му. Через два роки Трасс отримала посаду міністра освіти, а у 2014 - міністра довкілля. У кабінеті Терези Мей очолювала міністерство юстиції, а згодом стала головним секретарем казначейства.

Після обрання прем'єром Бориса Джонсона у 2019 році Ліз Трасс залишилася в уряді, але була переведена на посаду міністра зовнішньої торгівлі. З вересня 2021 року - міністр закордонних справ Великої Британії.

Ліз Трасс неоднарозово наголошувала, що Україна й надалі може розраховувати на повну підтримку Сполученого Королівства. З перших днів війни вона виступала за посилення оборонної допомоги Україні та запровадження жорстких санкцій проти РФ.

Тому, на думку експертів, суттєво політика Британії щодо України не зміниться. Наша країна і надалі може розраховувати на військову і політичну підтримку Сполученого Королівства.

Крім того, Ліз Трасс виступає за надання Україні більшої кількості важкої зброї та за нові санкції проти РФ.

Трасс під час дебатів також наголошувала, що Британія має стати на чолі післявоєнного відновлення України.

Ліз Трасс раніше заявляла, що перший свій телефонний дзвінок на новій посаді зробить президентові України Володимиру Зеленському.

"Зеленський надихає. І я хочу показати українцям, що вони і далі будуть отримувати повну підтримку Сполученого Королівства. А я знаю, наскільки це важливо для Зеленського і українського уряду. Тому я маю намір якомога швидше засвідчити це", - заявила Трасс.

Нагадаємо, Джонсон про відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії та лідера правлячої Консервативної партії оголосив 7 липня. Сталося це після того, як за кілька днів звільнилися десятки урядовців.