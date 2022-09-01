У разі обрання прем’єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс першим зателефонує Зеленському

У разі призначення прем’єр-міністром Великої Британії міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перший свій телефонний дзвінок зробить президентові України Володимиру Зеленському.

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Про це Трасс заявила під час дебатів у рамках виборів лідера Консервативної партії.

На запитання ведучого, чи правда, що вона зробить перший закордонний дзвінок Зеленському, "а не, скажімо, традиційно" президенту США Байдену, глава МЗС відповіла: "Так".

"Зеленський надихає. І я хочу показати українцям, що вони і далі будуть отримувати повну підтримку Сполученого Королівства. А я знаю, наскільки це важливо для Зеленського і українського уряду. Тому я маю намір якомога швидше засвідчити це", - заявила Трасс.

Крім того, вона підтвердила, що хоче здійснити візит в Україну, але поки не готова на цьому етапі обговорювати графік.

"Завжди небезпечно передбачати події наперед", - зауважила очільниця британського МЗС.

Вона підкреслила, що не зважаючи на проблеми, з якими стикаються британці через війну в Україні та високі ціни на енергоносії, Великобританія продовжить підтримувати Україну у війні проти Росії.

Раніше Ліз Трасс, яка поки лідирує у боротьбі за посаду прем'єр-міністра, під час дебатів заявила, що готова у разі потреби натиснути "ядерну кнопку".

Зазначимо, наразі ексміністр фінансів Ріші Сунак і міністр закордонних справ Ліз Трасс змагаються в боротьбі за лідерство, щоб замінити Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра Великобританії.

Результати остаточного голосування мають бути оголошені не пізніше 5 вересня.

Нагадаємо, Джонсон про відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії та лідера правлячої Консервативної партії оголосив 7 липня. Сталося це після того, як за кілька днів звільнилися десятки урядовців.