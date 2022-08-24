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Кандидатка на пост прем'єр-міністра Британії Ліз Трасс готова натиснути на "ядерну кнопку"
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка поки лідирує у боротьбі за посаду прем'єр-міністра, під час дебатів заявила, що готова у разі потреби натиснути "ядерну кнопку".
Про це повідомляє The Telegraph.
Під час теледебатів ведучий спитав Трасс, що відчуватиме очільниця МЗС, якщо на посаді прем'єр-міністра їй потрібно буде застосувати ядерну зброю.
"Я думаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра. Я готова зробити це", – заявила Ліз Трасс.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наразі ексміністр фінансів Ріші Сунак і міністр закордонних справ Ліз Трасс змагаються в боротьбі за лідерство, щоб замінити Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра Великобританії.
За підсумками опитування від 18 серпня, Ліз Трасс збиралися підтримати 66% членів Консервативної партії з тих, хто визначився з вибором, а її конкурента, Ріші Сунака – 34%.
Результати остаточного голосування мають бути оголошені не пізніше 5 вересня.
Нагадаємо, Джонсон про відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії та лідера правлячої Консервативної партії оголосив 7 липня. Сталося це після того, як за кілька днів звільнилися десятки урядовців.