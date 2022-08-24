- Тип
- Внезапно Внезапно
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Кандидат на пост премьер-министра Британии Лиз Трасс готова нажать на "ядерную кнопку"
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, лидирующая в борьбе за должность премьер-министра, во время дебатов заявила, что готова в случае необходимости нажать "ядерную кнопку".
Об этом сообщает The Telegraph.
Во время теледебатов ведущий спросил Трасс, что будет ощущать глава МИД, если в должности премьер-министра ей нужно будет применить ядерное оружие.
"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", – заявила Лиз Трасс.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В настоящее время эксминистр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс соревнуются в борьбе за лидерство, чтобы заменить Бориса Джонсона в должности премьер-министра Великобритании.
По итогам опроса от 18 августа Лиз Трасс собирались поддержать 66% членов Консервативной партии из определившихся с выбором, а ее конкурента Риши Сунака – 34%.
Результаты окончательного голосования должны быть объявлены не позднее 5 сентября .
Напомним, Борис Джонсон об отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера правящей Консервативной партии объявил 7 июля. Произошло это после того, как через несколько дней уволились десятки чиновников.