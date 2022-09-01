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В случае избрания премьер-министром Великобритании Лиз Трасс первым позвонит Зеленскому
В случае назначения премьер-министром Великобритании министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс первый свой телефонный звонок совершит президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом Трасс заявила в ходе дебатов в рамках выборов лидера Консервативной партии.
На вопрос ведущего, правда ли, что она совершит первый заграничный звонок Зеленскому, "а не, скажем, традиционно" президенту США Байдену, глава МИД ответила: "Да".
"Зеленский вдохновляет. И я хочу показать украинцам, что они и дальше будут получать полную поддержку Соединенного Королевства. А я знаю, насколько это важно для Зеленского и украинского правительства. Поэтому я намерена как можно скорее засвидетельствовать это", - заявила Трасс.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, она подтвердила, что хочет совершить визит в Украину, но пока не готова на этом этапе обсуждать график.
"Всегда опасно предсказывать события наперед", - отметила глава британского МИД.
Она подчеркнула, что, несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются британцы из-за войны в Украине и высоких цен на энергоносители, Великобритания продолжит поддерживать Украину в войне против России.
Ранее Лиз Трасс, пока лидирующая в борьбе за должность премьер-министра, во время дебатов заявила, что готова в случае необходимости нажать "ядерную кнопку" .
Отметим, что эксминистр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс соревнуются в борьбе за лидерство, чтобы заменить Бориса Джонсона в должности премьер-министра Великобритании.
Результаты окончательного голосования должны быть объявлены не позднее 5 сентября .
Напомним, Джонсон об отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера правящей Консервативной партии объявил 7 июля. Произошло это после того, как через несколько дней уволились десятки чиновников.