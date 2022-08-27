Великобритания передаст Украине подводные беспилотники

Великобритания предоставит Украине подводные беспилотники и научит украинский персонал в Британии использовать их для очистки береговой линии от мин.

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Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Отмечается, что для обнаружения российских мин в водах у побережья Черного моря в Украину отправят шесть автономных поисковых машин.

Три подводных беспилотника будут предоставлены со складов Великобритании, а еще три будут приобретены у промышленности.

Они предназначены для использования на мелководном побережье и эффективно работают на глубине до 100 м для обнаружения, локализации и идентификации мин с помощью набора датчиков.

Кроме того, в ближайшие месяцы военнослужащих ВМС Украины научат пользоваться беспилотниками.

Трехнедельные учебные курсы вместе с 6-м флотом ВМС США будет проводить группа Королевского военно-морского флота по погружению и использованию угроз. Имея значительный опыт использования оборудования, они будут проводить обучение на море, чтобы управлять судами и интерпретировать данные, которые они посылают обратно, чтобы идентифицировать макеты мин.

В Минобороны Великобритании отмечают, что попыткам вывезти продовольствие продолжают мешать морские мины, оставленные российскими войсками вдоль побережья Украины.

"Это оборудование поможет Украине сделать свои воды безопасными и наладить экспорт зерна миру и поддержать защиту побережья и портов", - заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Отметим, что Норвегия и Британия будут совместно поставлять микродроны Teledyne Flir Black Hornet Украине для помощи в войне с Россией.