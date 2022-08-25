Великобритания предоставит Украине экспертную помощь в восстановлении разрушенной войной инфраструктуры

Великобритания подписала с Украиной соглашение, которым обязалась делиться инженерным опытом и предоставить новый пакет поддержки для восстановления поврежденной войной инфраструктуры в Украине. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

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Отмечается, что министр Александр Кубраков провел онлайн-встречу с британским коллегой Грантом Шеппсом, ознакомив его с показателями влияния войны на железную дорогу, автодороги и мосты, после чего чиновники подписали совместный план действий для помощи в восстановлении транспортной инфраструктуры.

Согласно плану, британская сторона соглашается предоставлять экспертизу от престижных частных организаций, а также передаст пять автобусов от Go Ahead Group для улучшения мобильности украинского населения и приобретет оборудование для восстановления критически важных маршрутов экспорта зерна.

Кроме того, британские партнеры предложат план по реконструкции аэропортовой, взлетно-посадочной и портовой инфраструктуры, а также будут работать с Мининфраструктуры над возможностью обучения персонала аэропортов, диспетчеров воздушного движения и авиационной безопасности.

Шеппс также подробнее рассказал о пакете поддержки "Укрзализныци" объемом 10 миллионов фунтов стерлингов, ранее анонсированном премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на саммите "Большой семерки".

Так, в рамках этого пакета будет приобретено оборудование для ремонта мостов и обустройства тоннелей, более 120 контейнеров для транспортировки зерна.

"Поскольку Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, эти жизненно важные меры помогут ее экономике восстановиться и снизят давление на мировые цены на продовольствие", - отмечают в Мининфраструктуры.

В свою очередь, это поддержит инициативу "зернового коридора" в Черном море, который позволяет безопасно экспортировать продукты питания и удобрения из Украины. По данным МИУ, благодаря этой инициативе из трех портов Одесской области уже было экспортировано 721,5 тысячи тонн грузов.

"Соединенное Королевство имеет лучших транспортных экспертов в мире, и если мы поделимся ими с Украиной, это не только поможет восстановиться Украине, но и повысит авторитет британского бизнеса в глобальном масштабе", - отметил Шеппс.

В украинском ведомстве указывают, что в начале этого года Великобритания взяла на себя председательство на Международном туристическом форуме и обязалась объединить глобальных партнеров в знак солидарности против вторжения в Украину.

Во время ее председательства МТФ приступит к новому исследованию влияния войны на транспорт и поделится конструктивными советами по устойчивой реконструкции инфраструктуры.