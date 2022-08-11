Испания запускает пилотный проект по перевозке украинского зерна по железной дороге

Министерство транспорта, мобильности и городского развития Испании запустило пилотный проект по доставке зерна поездом из Украины в Испанию в качестве альтернативного или дополнительного маршрута перевозки.

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Как сообщает ведомство, железнодорожная госкомпания Renfe Mercancías вечером 9 августа отправила к украино-польской границе 25 40-футовых контейнеров со специальными мешками для перевозки 600 тонн украинской кукурузы в Испанию.

В ведомстве отмечают, что в рамках тестовой доставки хотят оценить техническую и экономическую целесообразность железнодорожных перевозок зерна.

Из Мадрида поезд отправился в польский Хелм, что в 25 километрах от украинской границы, куда должен прибыть лишь в последнюю неделю августа. Там зерно будет перегружено в контейнеры Renfe Mercancías для последующей перевозки на терминал логистического оператора Kombiverker в Лодзи.

Фото: Минтранс Испании Фото: Минтранс Испании Фото: Минтранс Испании Фото: Минтранс Испании Фото: Минтранс Испании

После загрузки контейнеров поезд через Германию отправится в Барселону как конечный пункт назначения. Из терминала в Барселоне товар уже будет доставлен конечному покупателю. Прибытие груза ожидается в начале сентября.

Напомним, что морской экспорт украинского зерна по Черному морю, ранее служившим основным маршрутом для этого, донедавна был заблокирован вследствие войны с Россией. Однако благодаря договоренностям с Турцией и ООН, которые, в свою очередь, заключили их и с Россией, удалось организовать "зерновой коридор", который заработал с 1 августа.

Первыми им воспользовались суда, стоявшие в портах Одесской области с 24 февраля, а уже 6 августа в Украину начали прибывать новые суда под загрузку. Тем не менее, ограниченное возобновление судоходства ныне не может полностью решить вопрос с логистикой экспорта украинских зерновых, для чего перевозчики продолжают искать альтернативные маршруты.