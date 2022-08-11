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Транспорт
Дата публикации

Испания запускает пилотный проект по перевозке украинского зерна по железной дороге

Испания запускает пилотный проект по перевозке украинского зерна по железной дороге
Фото: Минтранс Испании

Министерство транспорта, мобильности и городского развития Испании запустило пилотный проект по доставке зерна поездом из Украины в Испанию в качестве альтернативного или дополнительного маршрута перевозки.

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Как сообщает ведомство, железнодорожная госкомпания Renfe Mercancías вечером 9 августа отправила к украино-польской границе 25 40-футовых контейнеров со специальными мешками для перевозки 600 тонн украинской кукурузы в Испанию.

В ведомстве отмечают, что в рамках тестовой доставки хотят оценить техническую и экономическую целесообразность железнодорожных перевозок зерна.

Из Мадрида поезд отправился в польский Хелм, что в 25 километрах от украинской границы, куда должен прибыть лишь в последнюю неделю августа. Там зерно будет перегружено в контейнеры Renfe Mercancías для последующей перевозки на терминал логистического оператора Kombiverker в Лодзи.

Фото 2 — Испания запускает пилотный проект по перевозке украинского зерна по железной дороге
Фото: Минтранс Испании
Фото 3 — Испания запускает пилотный проект по перевозке украинского зерна по железной дороге
Фото: Минтранс Испании
Фото 4 — Испания запускает пилотный проект по перевозке украинского зерна по железной дороге
Фото: Минтранс Испании
Фото 5 — Испания запускает пилотный проект по перевозке украинского зерна по железной дороге
Фото: Минтранс Испании
Фото 6 — Испания запускает пилотный проект по перевозке украинского зерна по железной дороге
Фото: Минтранс Испании

После загрузки контейнеров поезд через Германию отправится в Барселону как конечный пункт назначения. Из терминала в Барселоне товар уже будет доставлен конечному покупателю. Прибытие груза ожидается в начале сентября.

Фото 7 — Испания запускает пилотный проект по перевозке украинского зерна по железной дороге

Напомним, что морской экспорт украинского зерна по Черному морю, ранее служившим основным маршрутом для этого, донедавна был заблокирован вследствие войны с Россией. Однако благодаря договоренностям с Турцией и ООН, которые, в свою очередь, заключили их и с Россией, удалось организовать "зерновой коридор", который заработал с 1 августа.

Первыми им воспользовались суда, стоявшие в портах Одесской области с 24 февраля, а уже 6 августа в Украину начали прибывать новые суда под загрузку. Тем не менее, ограниченное возобновление судоходства ныне не может полностью решить вопрос с логистикой экспорта украинских зерновых, для чего перевозчики продолжают искать альтернативные маршруты.

Автор:
Тимофей Беспятов