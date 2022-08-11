Іспанія запускає пілотний проект із перевезення українського зерна залізницею

Міністерство транспорту, мобільності та міського розвитку Іспанії запустило пілотний проект з доставки зерна потягом з України до Іспанії як альтернативний або додатковий маршрут перевезення.

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Як повідомляє відомство, залізнична держкомпанія Renfe Mercancías ввечері 9 серпня відправила до українсько-польського кордону 25 40-футових контейнерів зі спеціальними мішками для перевезення 600 тонн української кукурудзи до Іспанії.

У відомстві зазначають, що у рамках тестової доставки хочуть оцінити технічну та економічну доцільність залізничних перевезень зерна.

З Мадрида поїзд вирушив до польського Хелма, що за 25 кілометрів від українського кордону, куди має прибути лише в останній тиждень серпня. Там зерно буде перевантажено у контейнери Renfe Mercancías для подальшого перевезення на термінал логістичного оператора Kombiverker у Лодзі.

Фото: Мінтранс Іспанії Фото: Мінтранс Іспанії Фото: Мінтранс Іспанії Фото: Мінтранс Іспанії Фото: Мінтранс Іспанії

Після завантаження контейнерів поїзд через Німеччину вирушить до Барселони як кінцевий пункт призначення. З терміналу у Барселоні товар вже буде доставлений кінцевому покупцю. Прибуття вантажу очікується на початку вересня.

Нагадаємо, що морський експорт українського зерна Чорним морем, що раніше служив основним маршрутом для цього, донедавна був заблокований внаслідок війни з Росією. Однак завдяки домовленостям із Туреччиною та ООН, які, у свою чергу, уклали їх і з Росією, вдалося організувати "зерновий коридор", який запрацював із 1 серпня.

Першими ним скористалися судна, що стояли в портах Одеської області з 24 лютого, а вже 6 серпня до України почали прибувати нові судна під завантаження. Проте нвіть обмежене поновлення судноплавства нині не може повністю вирішити питання з логістикою експорту українських зернових, для чого перевізники шукають альтернативні маршрути.