В Україну вперше з початку війни прибуло судно під завантаження

Балкер Fulmar S під прапором Барбадосу став першим судном, яке прибуло під завантаження до України, починаючи з 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне російське військове вторгнення. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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"Зерновий коридор" запрацював на вихід і на вхід до портів України. Ця подія є важливим сигналом для ринку, що "зернова ініціатива" – це безпечна і, головне, вигідна бізнес-можливість для судновласників повернутися в українські порти. Дякую колегам з ООН та Туреччини за створення безпекових умов для заходу першого судна в українські територіальні води", - зазначив він.

Зі свого боку українська сторона, за словами міністра, робить все можливе, щоб її порти могли приймати та обробляти значно більше суден. Зокрема, планується вже за два тижні вийти на рівень щонайменше три-п'ять суден на добу.

"Наша мета – вихід на місячний обсяг перевалки в портах Великої Одеси в 3 мільйона тонн сільськогосподарської продукції. Досягти цього також допоможе практичне приєднання уже наступного тижня до "зернової ініціативи" нашого найбільшого порту – "Південний", - вказав Кубраков.

В перспективі ж Україна планує розпочати переговори з ООН та Туреччиною щодо розповсюдження цієї ініціативи й на інші порти, зокрема, на порт Миколаєва.

"Незважаючи на проміжні успіхи в деблокованих портах, ми продовжуємо активно нарощувати перевалку в дунайських портах, які від лютого стали одними із головних рятівників українських експортерів. Ми враховуємо усі сценарії, не покладаючи надмірних надій на "зерновий коридор", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, що до цього запровадженим в рамках домовленостей з Туреччиною та ООН "зерновим коридором" в Чорному морі почали користуватися лише судна, які були заблоковані в Україні з 24 лютого. Так, першим судном, яке вийшло з порту Одеси, став корабель Razoni, що попрямував до Лівану з вантажем у 27 тисяч тонн кукурудзи.