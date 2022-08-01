З Одеси вийшло перше судно з українським продовольством (ФОТО, ВІДЕО)

З порту Одеси вранці 1 серпня вперше з 24 лютого вийшло судно, завантажене українським продовольством. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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Йдеться про судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне, яке прямує до порту Тріполі у Лівані із вантажем 26 тисяч тонн української кукурудзи. Воно рухатиметься коридором, про який в кінці липня було домовлено з ООН та Туреччиною.

"Україна є 4-м найбільшим експортером кукурудзи в світі, тому можливість його вивезення через порти – це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду", - вказав міністр.

За його словами, розблокування портів дасть щонайменше 1 мільярда доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року.

"Ми вдячні партнерам, які незважаючи на складнощі не зупиняли роботу з підготовки до експорту. Разом з представниками ООН та Туреччини вже напрацьовані внутрішні операційні регламенти. Зі свого боку Україна зробила все, аби відновити роботу портів та всіх задіяних підприємств. Важливо зазначити про неухильну підтримку з боку американських та європейських партнерів на шляху до розблокування українських морських портів", - додав Кубраков.

Міністр також зазначив, що зараз у портах Одеса, Чорноморськ та Південний чекають на відправленні ще 16 суден, які були заблоковані у них ще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. У найближчі тижні за підтримки наших партнерів ми плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції", - написав чиновник.

Нагадаємо, що Туреччина чекає на прибуття першого з 16 кораблів із зерном з України 3 серпня. Під час слідування кораблі будуть відстежуватися безпілотниками та супутниками.