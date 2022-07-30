У МЗС відреагували на заклики конгресвумен Спартц до ООН призупинити "зернову угоду"

У МЗС України розкритикували висловлюванння конгресвумен українського походження Вікторії Спартц, яка звернулася до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, закликавши його призупинити "зернову угоду", допоки Україна не отримає належних заходів безпеки.

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Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України.

У ньому зазначається, що Україна не брала б участі у жодних домовленостях, якби не була впевнена у здатності захистити південний регіон від атак з Чорного моря.

"Відповідно до "зернової" домовленості, ООН та Туреччина взяли на себе зобов’язання забезпечити виконання домовленості з боку Росії. Україна завершила необхідну підготовку для відновлення безпечного експорту зернових і очікує на відповідні кроки інших сторін. Безпекову ситуацію контролюють ЗСУ", - йдеться у повідомленні..

У відомстві наголосили, що у нинішніх умовах не існує простих рішень, але спроба конгресвумен Вікторії Спартц підірвати зернову домовленість своєю черговою заявою саме зараз - це завдавати нищівного удару по українським фермерам і економіці, які потребують експорту та доходів, а також підривати глобальну продовольчу безпеку.

"Закликаємо українські ЗМІ та користувачів соцмереж критично ставитися до спроб вкидати в український інформаційний простір чергові "зради", які переслідують лише дві цілі: сіяти розбрат в Україні та завдавати шкоди відносинам України з її найближчими міжнародними партнерами", - підкреслили у МЗС.

Зазначимо, Вікторія Спартц наголосила, що оскільки "Росія отримала значне зняття санкцій щодо експорту зерна і добрив (а це збільшує її здатність шантажувати Європу поставками газу), цю угоду слід призупинити до тих пір, поки не будуть забезпечені кращі заходи безпеки для України".

"Я дуже розчарована відсутністю активної діяльності ООН для стабілізації ситуації в Україні. Остання "зернова угода" була провальна. "Зернова угода", яка не має належних механізмів виконання, може дуже дорого коштувати Україні. Як вам добре відомо, через кілька годин після підписання цієї угоди Росія вдарила крилатими ракетами по українському порту в Одесі. Це ще раз підтверджує, що Росії не можна довіряти, і вона фактично заперечує цю угоду"", - йдеться у листі Спартц.

Раніше Спартц заявила, що перебування на посаді глави Офісу президента Андрія Єрмака фактично веде до побудови в Україні диктатури, за якої усуваються всі його політичні опоненти, що вона та її союзники в Україні вже відчувають собі.