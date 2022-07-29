Україна готова до експорту зерна: Зеленський та посли країн G7 приїхали до Одеси

Президент України Володимир Зеленський 29 липня прибув до Одеси на зустріч із послами G7 аби проконтролювати виконання "зернової угоди".

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до експорту зерна, але чекає на сигнал від міжнародних партнерів.

"Для нас важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки. Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити”, - наголосив Зеленський.

У свою чергу, посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, що Росія має поважати угоду, яка була підписана 22 липня у Стамбулі.

"Мої колеги-посли G7 і я перебуваємо в Одесі разом з Туреччиною, щоб наголосити на важливості угоди за посередництва ООН, що дозволяє вивозити продовольство з України. Росія має поважати угоду", - написала Сіммонс.

"Сьогодні в портах Одещини вантажаться перші судна з українським зерном, що були заблоковані в українських акваторіях від початку війни", - зазначив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Наразі в портах знаходиться 17 суден з майже 600 000 тонн вантажів. З них 16 суден з українським зерном загальною тонажністю близько 580 000 тонн, що найближчим часом вийдуть до портів призначення.

Зазначимо, перше судно з українським зерном може вийти в море з порту Одеси вже з дня на день.

Це стало можливим завдяки підписанню угоди про розблокування українських портів для експорту зерна.

27 липня відновили роботу порти "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Того ж дня у Стамбулі розпочав роботу координаційний центр по експорту українського зерна.

Зазначимо, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" через "зернові" коридори в Чорному морі Укрїна планує вивозити щонайменше 3 млн тонн зерна щомісяця.