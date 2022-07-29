Украина готова к экспорту зерна: Зеленский и послы стран G7 приехали в Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля прибыл в Одессу на встречу с послами G7, чтобы проконтролировать выполнение "зернового соглашения".

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к экспорту зерна, но ждет сигнала от международных партнеров.

"Для нас важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. Пока кто-то, блокируя Черное море, уносит жизни у других государств, мы даем им возможность выжить", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, посол Британии в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула, что Россия должна уважать соглашение, подписанное 22 июля в Стамбуле.

"Мои коллеги-послы G7 и я находимся в Одессе вместе с Турцией, чтобы подчеркнуть важность соглашения при посредничестве ООН, позволяющего вывозить продовольствие из Украины. Россия должна уважать соглашение", - написала Симмонс.

"Сегодня в портах Одесщины грузятся первые суда с украинским зерном, которые были заблокированы в украинских акваториях с начала войны", - отметил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В портах находится 17 судов с почти 600 000 тонн грузов. Из них 16 судов с украинским зерном общей тоннажностью около 580 000 тонн, которые в ближайшее время выйдут в порты назначения.

Отметим, первое судно с украинским зерном может выйти в море из порта Одессы со дня на день.

Это стало возможным благодаря подписанию соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна.

27 июля возобновили работу порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный". В тот же день в Стамбуле приступил к работе координационный центр по экспорту украинского зерна.

Отметим, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" через "зерновые" коридоры в Черном море Украина планирует вывозить не менее 3 млн тонн зерна ежемесячно.