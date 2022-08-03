В уряді покращили прогноз збору врожаю в 2022 році до 65-67 мільйонів тонн

Об'єм урожаю сільгоспкультур 2022 року в Україні очікується зараз на рівні 65-67 мільйонів тонн замість 60 мільйонів тонн, як це передбачалося раніше.

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Як зазначає пресслужба Кабінету міністрів, про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський на селекторній нараді з керівниками областей щодо стану збирання, зберігання та експорту сільськогосподарської продукції, а також підготовки до посіву озимих культур під урожай 2023 року.

В свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, що взяв участь у нараді, передав слова вдячності аграріям, які збирають врожай навіть у тих областях, де продовжуються обстріли та є заміновані поля.

"Попри всі негаразди, жнива тривають. Відповідно до інформації Мінагрополітики, за період жнив збирання зернових проведено на площі 3,5 мільйонів га, фактично зібрано 12 мільйонів тонн зерна нового врожаю", - вказав він.

Прем’єр також підкреслив, що розблоковування роботи чорноморських портів Одеської області дасть додаткові можливості для експорту зерна й більше впевненості для аграріїв.

"Загалом за червень ми експортували 3,2 мільйонів тонн з 5 мільйонів, які було потрібно. Експорт поступово зростає і залізницею, і дорогою, і через дунайські порти. Морські порти значно розширять ці спроможності, і аграрії отримають нові можливості для збуту продукції. Держава робить для цього все необхідне", - наголосив він.

Уряд, як зазначив Денис Шмигаль, зі свого боку опрацьовує і вдосконалює умови участі сільгоспвиробників у державній програмі кредитування "5-7-9". За словами прем’єра, понад 52% цієї програми орієнтовано саме на кредитування представників аграрного бізнесу.

"Крім того, ми запровадили грантову підтримку. Вже цього тижня перші заявники отримають гранти на розвиток садівництва, теплиць, на розвиток переробки та мікропідприємств. Більше 5 тисяч заявок вже подано й опрацьовано. Будемо продовжувати реалізацію цієї програми зі створення робочих місць через надання відповідних грантів", - додав Шмигаль.

Зазначимо, що судно Razoni, що першим з початку війни вийшло з порту Одеси, прямуючи до Лівану з 27 тисячами тонн кукурудзи, вже прибуло до турецьких берегів та пройшло інспекцію, необхідну згідно досягнутих з Туреччиною та ООН домовленостей щодо "зернового коридору" в Чорному морі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com