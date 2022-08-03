В правительстве улучшили прогноз сбора урожая в 2022 году до 65-67 миллионов тонн

Объем урожая сельхозкультур в 2022 году в Украине ожидается сейчас на уровне 65-67 миллионов тонн вместо 60 миллионов тонн, как это предполагалось ранее.

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Как отмечает пресс-служба Кабинета министров, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский на селекторном совещании с руководителями областей по состоянию сбора, хранения и экспорта сельскохозяйственной продукции, а также подготовки к посеву озимых культур под урожай 2023 года.

В свою очередь принявший участие в совещании премьер-министр Денис Шмигаль передал слова благодарности аграриям, которые собирают урожай даже в тех областях, где продолжаются обстрелы и заминированы поля.

"Несмотря на все неурядицы, жатва продолжается. Согласно информации Минагрополитики, за период жатвы уборка зерновых проведена на площади 3,5 миллионов га, фактически собрано 12 миллионов тонн зерна нового урожая", - указал он.

Премьер также подчеркнул, что разблокировка работы черноморских портов Одесской области даст дополнительные возможности для экспорта зерна и больше уверенности для аграриев.

"В общей сложности за июнь мы экспортировали 3,2 миллиона тонн из 5 миллионов, которые было необходимо. Экспорт постепенно растет и по железной дороге, и по дороге, и через дунайские порты. Морские порты значительно расширят эти возможности, и аграрии получат новые возможности для сбыта продукции. Государство делает для этого все необходимое", - подчеркнул он.

Правительство, как отметил Денис Шмигаль, со своей стороны прорабатывает и усовершенствует условия участия сельхозпроизводителей в государственной программе кредитования "5-7-9". По словам премьера, более 52% этой программы ориентировано именно на кредитование представителей аграрного бизнеса.

"Кроме того, мы ввели грантовую поддержку. Уже на этой неделе первые заявители получат гранты на развитие садоводства, теплиц, на развитие переработки и микропредприятий. Более 5 тысяч заявок уже поданы и обработаны. Будем продолжать реализацию этой программы по созданию рабочих мест через предоставление соответствующих грантов", - добавил Шмигаль.

Отметим, что судно Razoni, которое первым с начала войны вышло из порта Одессы, направляясь в Ливан с 27 тысячами тонн кукурузы, уже прибыло к турецким берегам и прошло инспекцию, необходимую согласно достигнутым с Турцией и ООН договоренностям по "зерновому коридору" в Черном море.

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