В гирле Быстрое, открытом для экспорта зерна, подорвалось на мине украинское судно (ФОТО)

Малое гидрографическое судно "Шляховик", принадлежащее "Госгидрографии", пострадало при столкновении с миной в дунайском гирле Быстрое. Об этом сообщает Ukrainian Shipping Magazine.

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Отмечается, что судно получило повреждения, степень которых еще предстоит выяснить спасателям. Есть ли потерпевшие – также пока неизвестно.

Как сообщило издание вечером 28 июля, "Шляховик" сейчас стоит на волнорезе на входе в Быстрое со стороны Черного моря, участники спасательной операции уже направляются на место происшествия.

При этом оно опубликовало сделанные днем в четверг фотографии судна у волнореза, на которых видно, что на нем к тому моменту уже был затоплен трюм.

Напомним, что Украина лишь 9 июля объявила о возможности пользования гирлом Быстрое, соединяющим судоходным каналом Килийское гирло Дуная, по которому проходит граница с Румынией, с Черным морем.

Фото: Ukrainian Shipping Magazine Фото: Ukrainian Shipping Magazine Фото: Ukrainian Shipping Magazine Фото: Ukrainian Shipping Magazine Фото: Ukrainian Shipping Magazine

Произошло это благодаря тому, что расположенный в 35 километрах от входа в Быстрое остров Змеиный был 30 июня оставлен российскими оккупантами после систематических обстрелов со стороны украинской армии.

По состоянию на 11 июля сообщалось, что уже восемь судов воспользовались этим путем, прибыв в украинские дунайские порты.

До этого из-за блокады судоходства в украинской части Черного моря судоходным компаниям приходилось использовать для этого только Сулинское гирло, полностью проходящее по территорий Румынии, что привело к скоплению большого количества судов перед входом в канал и его значительной перегрузке.