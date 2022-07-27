Правительство разрешило бункеровать суда у портов Рени и Измаил

Правительство внесло изменения в положение о пограничном режиме, что позволит проводить бункеровочные операции флота у портов Рени и Измаил.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Сейчас Дунай — один из ключевых маршрутов экспорта, поэтому правительство продолжает расширение его потенциала. Вносим изменения в положение о пограничном режиме, что позволит проводить бункеровочные операции флота, то есть заправлять их горючим прямо у портов Рени и Измаил", — отметил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, это повысит скорость и значительно облегчит логистику экспортно-импортных грузов.

Шмигаль подчеркнул, что новые логистические маршруты и увеличение экспортного потенциала Украины являются актуальным вопросом.

Премьер-министр напомнил, что с начала войны сделано немало в этом направлении: заключен транспортный безвиз с ЕС, аннулированы пошлины и квоты на украинскую продукцию при экспорте в Евросоюз, Канаду и Великобританию, открыты новые пункты пропуска на западной границе Украины.

Отметим, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" через "зерновые" коридоры в Черном море Украина планирует вывозить не менее 3 млн тонн ежемесячно.

Ранее представители Украины, России и Турции 22 июля в Стамбуле подписали при поддержке ООН два идентичных соглашения о возобновлении экспорта зерна из украинских портов.