Уряд дозволив бункерувати судна біля портів Рені та Ізмаїл

Уряд вніс зміни до положення про прикордонний режим, що дозволить проводити бункерувальні операції флоту біля портів Рені та Ізмаїл.

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Про це повідомляє "Урядовий портал".

"Зараз Дунай — один із ключових маршрутів експорту, а тому уряд продовжує розширення його потенціалу. Вносимо зміни до положення про прикордонний режим, що дозволить проводити бункерувальні операції флоту, тобто заправляти їх пальним прямо біля портів Рені та Ізмаїл", — зауважив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це підвищить швидкість та значно полегшить логістику експортно-імпортних вантажів.

Шмигаль підкреслив, що нові логістичні маршрути та збільшення експортного потенціалу України є актуальним питанням сьогодення.

Прем’єр-міністр нагадав, що від початку війни зроблено чимало в цьому напрямку: укладено транспортний безвіз із ЄС, анульовано мита й квоти на українську продукцію при експорті до Євросоюзу, Канади та Великої Британії, відкрито нові пункти пропуску на західному кордоні України.

Зазначимо, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" через "зернові" коридори в Чорному морі Укрїна планує вивозити щонайменше 3 млн тонн зерна щомісяця.

Раніше представники України, Росії та Туреччини 22 липня у Стамбулі підписали за підтримки ООН дві ідентичні угоди про відновлення експорту зерна із українських портів.