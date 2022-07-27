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Уряд дозволив бункерувати судна біля портів Рені та Ізмаїл
Уряд вніс зміни до положення про прикордонний режим, що дозволить проводити бункерувальні операції флоту біля портів Рені та Ізмаїл.
Про це повідомляє "Урядовий портал".
"Зараз Дунай — один із ключових маршрутів експорту, а тому уряд продовжує розширення його потенціалу. Вносимо зміни до положення про прикордонний режим, що дозволить проводити бункерувальні операції флоту, тобто заправляти їх пальним прямо біля портів Рені та Ізмаїл", — зауважив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, це підвищить швидкість та значно полегшить логістику експортно-імпортних вантажів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Шмигаль підкреслив, що нові логістичні маршрути та збільшення експортного потенціалу України є актуальним питанням сьогодення.
Прем’єр-міністр нагадав, що від початку війни зроблено чимало в цьому напрямку: укладено транспортний безвіз із ЄС, анульовано мита й квоти на українську продукцію при експорті до Євросоюзу, Канади та Великої Британії, відкрито нові пункти пропуску на західному кордоні України.
Зазначимо, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" через "зернові" коридори в Чорному морі Укрїна планує вивозити щонайменше 3 млн тонн зерна щомісяця.
Раніше представники України, Росії та Туреччини 22 липня у Стамбулі підписали за підтримки ООН дві ідентичні угоди про відновлення експорту зерна із українських портів.