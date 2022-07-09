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Транспорт
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Украина благодаря освобождению Змеиного разрешила использование своего гирла Дуная для вывоза зерна

Украина благодаря освобождению Змеиного разрешила использование своего гирла Дуная для вывоза зерна
Дунай возле Килии. Фото: скриншот видео с YouTube-канала WoelkerVideo

Украина объявила о возможности для судов, перевозящих сельскохозяйственную продукцию, заходить в Килийское гирло Дуная, по которому проходит граница с Румынией, через судоходный канал гирла Быстрого.

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Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, которое рекомендует за дополнительной информацией обращаться в госпредприятие "Администрация морских портов Украины".

"Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала гирла Быстрое судового хода Дунай - Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию", - заявили в ведомстве.

Напомним, что накануне возможность экспорта агропродукции из Украины была дополнительно упрощена благодаря тому, что Румыния закончила ремонт ширококоленой железнодорожной линии в порт Галац. Однако прямого физического сообщения с ней у Украины нет: для этого все равно придется использовать пропускные возможности железной дороги Молдовы.

При этом в настоящее время любое упрощение экспорта зерновых из Украины является крайне востребованным из-за блокирования украинских портов и судоходства в Черном море в результате российской военной агрессии.

Особенно это было актуально во время российского контроля острова Змеиный, расположенного почти напротив входа в гирло Быстрое в 35 километрах от него и в 39 километрах от входа в Сулинский канал на территории Румынии. Однако 30 июня Змеиный был оставлен российскими оккупантами после многодневных обстрелов с украинской стороны. 7 июля украинские военные показали, что установили физический контроль над островом.

Автор:
Тимофей Беспятов