Украинские военные зачистили Змеиный и установили на острове флаг Украины (ВИДЕО)

Украинские подразделения спецназначения зачистили остров Змеиный в Одесской области после ухода российских оккупантов. В частности, было уничтожено около 30 единиц военной техники вражеской армии.

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Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что во время зачистки острова было уничтожено около 30 единиц вражеской техники и обнаружена заброшенная амуниция и сплошные руины, как привычный след "русского мира".

Как символ победы и возрождения из этих руин, украинские военные установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее.

Глава Офиса президента Андрей Ермак показал в Telegram, как устанавливали флаг Украины на острове.

"Знамя Украины на острове Змеиный. Впереди у нас еще много таких видео из украинских городов, которые сейчас во временной оккупации. Нам всем нужно больше говорить о победах Украины над Россией. Змеиный – это одна из таких побед. Гордимся воинами. Слава Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате действий ВСУ войска российских оккупантов 30 июня оставили свои позиции на острове Змеиный. Таким образом, Одесская область была полностью освобождена от российских оккупантов.

По данным британской разведки, оккупанты, скорее всего, спешно покинули остров Змеиный в северо-западной части Черного моря из-за изоляции гарнизона. Его уязвимость для ударов ВСУ постоянно росла благодаря слаженной работе украинских военных.