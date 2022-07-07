Українські військові зачистили Зміїний та встановили на острові прапор України (ВІДЕО)

Українські підрозділи спецпризначення зачистили острів Зміїний в Одеській області після відходу російських окупантів. Зокрема, було знищено близько 30 одиниць військової техніки ворожої армії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що під час зачистки острова було знищення близько 30 одиниць ворожої техніки та виявлено покинуту амуніцію і суцільні руїни, як звичний слід "руського миру".

Також, як символ перемоги та відродження з цих руїн, українські військові встановили і закріпили прапор України, який був доставлений на острів раніше.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак показав у Telegram, як встановлювали прапор України на острові.

"Прапор України на острові Зміїний. Попереду в нас ще багато таких відео з українських міст, які зараз у тимчасовій окупації. Нам всім потрібно більше говорити про перемоги України над Росією. Зміїний - це одна з таких перемог. Пишаємося воїнами. Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок дій ЗСУ війська російських окупантів 30 червня залишили свої позиції на острові Зміїний. Таким чином Одеська область повністю звільнена від російських окупантів.

За даними британської розвідки, окупанти, швидше за все, спішно залишили острів Зміїний у північно-західній частині Чорного моря через ізоляцію гарнізону. Його вразливість для ударів ЗСУ постійно зростала, завдяки злагодженій роботі українських військових.