Україна завдяки звільненню Зміїного дозволила використання свого гирла Дунаю для вивозу зерна

Україна оголосила про можливіть для суден, що перевозять сільськогосподарську продукцію, заходити до Кілійського гирла Дунаю, по якому проходить кордон з Румунією, через судноплавний канал гирла Бистрого.

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Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури, яке радить за додатковою інформацією звертатись до держпідприємства "Адміністрація морських портів України".

"Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливо використання каналу гирла Бистре суднового ходу Дунай - Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію", - заявили у відомстві.

В свою чергу в АМПУ згодом повідомили, що два барже-буксирні склади компанії "Краншип" вже успішно перейшли з рейду Суліни до портопункту Кілія через гирло Бистре.

Нагадаємо, що напередодні можливість експорту агропродукції з України було спрощено й через те, що Румунія закінчила ремонт ширококолійної залізничної лінії до порту Галац. Однако прямого фізичного сполучення з нею Україна не має: для цього все рівно доведеться використовувати пропускні можливості залізниці Молдови.

При цьому наразі будь-яке спрощення експорту зернових з України є надзвичайно затребуваним через блокування українських портів та судноплавства в Чорному морі внаслідок російської військової агресії.

Особливо це було актуально під час російського контролю острова Зміїний, розташованого майже навпроти входу в гирло Бистре за 35 кілометрів від нього та за 39 кілометрів від входу в Сулінський канал на території Румунії. Однак 30 червня Зміїний був залишений російськими окупантами після багатоденних обстрілів з українскього боку. 7 липня українські військові показали, що встановили фізичний контроль над островом.