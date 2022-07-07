Румунія відремонтувала ширококолійну лінію до порту Галац для забезпечення українського експорту

7 липня було відкрито після ремонту ширококолійну залізничну лінію, що веде з румунського порту Галац до молдавського села Джурджулешти, де також розташований невеликий порт на Дунаї.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook віце-прем'єр-міністр – міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну. Він зазначив, що компанія CFR Infrastructură розпочала ремонтні роботи 6 червня. Таким чином, закінчено їх було майже на місяць раніше обумовленого терміну (за умовами тендеру на це відводилося 60 днів).

"З цього моменту вантажні потяги, що йдуть з України через Республіку Молдова, можуть розвантажувати зерно безпосередньо в порту Галац, без необхідності перевантаження на кордоні", - констатував урядовець.

У свою чергу, зерно, яке таким прискореним тепер чином зможе прибувати в порт Галац, може бути перевантажене на баржі або залишене на зберігання в портовому елеваторі ємністю 25 тисяч тонн.

Зазначимо, що від порту Галац до молдавського кордону всього близько 11 кілометрів, проте раніше ця ширококолійна (1520 мм) лінія була занедбана: у самій Румунії використовується ширина колій 1435 мм, а після Джурджулешт далі лінія йшла одразу до українського міста Рені, після чого знову неодноразово перетинала українсько-молдавський кордон, що робило його використання нераціональним.

Молдова ж у 2008 році добудувала залізницю до Джурджулешт з іншого боку – з міста Кагул. Нині цей маршрут виявився дуже затребуваним через блокування українських портів та судноплавства в Чорному морі через російську військову агресію, яке не дозволяє експортувати з України зерно та інші товари морським шляхом і змушує українську владу шукати альтернативні маршрути.

Нагадаємо також, що через це Румунія взялася раніше також розширити залізничні станції Вікшань (біля кордону з Чернівецькою областю) та Халмеу (біля кордону із Закарпатською областю).

Крім того, зазначимо, що протягом найближчого місяця планується відкрити після багаторічної бездіяльності та автомобільні пункти пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ" на кордоні Чернівецької області з Румунією.