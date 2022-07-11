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Первые иностранные судна прибыли в порты Украины после освобождения Змеиного
Благодаря освобождению ВСУ острова Змеиный в украинские порты уже прибыли первые восемь иностранных судов для вывоза агропродукции.
Об этом сообщили Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.
"Остров Змеиный имеет стратегическое значение, поскольку позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на Юге Украины, чем и пользовался оккупант, блокируя движение гражданских судов в южной части нашей страны", - говорится в сообщении ВМС.
Военно-морским силам ВСУ удалось присоединиться к организации обеспечения перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Из-за блокады россиянами гражданского судоходства мировым компаниям пришлось использовать канал Сулина, что привело к скоплению большого количества судов и его значительной перегрузке.
"Частично возобновив экспорт агропродукции речным путем, Украина тем самым помогает в разрешении мирового кризиса - голодом", - отметили в ВМС.
Однако большинство украинских портов до сих пор остаются закрытыми, а некоторые из них оккупированы.
Напомним, что из-за войны в Украине 22 млн тонн зерна заблокировано в украинских портах.