Перші іноземні судна прибули до портів України після звільнення Зміїного

Завдяки звільненню ЗСУ острова Зміїний до українських портів уже прибули перші вісім іноземних суден для вивезення агропродукції.

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Про це повідомили Військово-Морські сили Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

"Острів Зміїний має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на Півдні України, чим і користувався окупант, блокуючи рух цивільних судів у південній частині нашої країни", - йдеться у повідомленні ВМС.

Військово-морським силам ЗСУ вдалося приєднатися до організації забезпечення перевезень цивільними судами агропродукції через гирло Швидке ходу річки Дунай-Чорне море.

Через блокаду росіянами цивільного судноплавства світовим компаніям довелося використати канал Суліна, що призвело до накопичення великої кількості суден та його значного навантаження.

"Частково відновивши експорт агропродукції річковим шляхом, Україна цим допомагає у вирішенні світової кризи - голодом", - зазначили у ВМС.

Однак більшість українських портів досі залишаються закритими, а деякі з них окуповані.

Нагадаємо, що через війну в Україні 22 млн тонн зерна заблоковано в українських портах.