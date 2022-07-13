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На Волыни построят сухой порт для хранения агропродукции из других регионов
В Волынской области строится сухой порт, где будут принимать и хранить сельскохозяйственную продукцию из других регионов Украины.
Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко, передает "Интерфакс-Украина".
Он подчеркнул, что в этом году будет очень много проблем с вывозом зерна и другой сельскохозяйственной продукции.
"Поэтому мы строим очень большой сухой порт. В нем будет храниться много тонн зерна и другая агропромышленная продукция. Речь идет не только об одном таком строительстве. Очень многие наши аграрии готовятся к тому, чтобы принимать урожай этого года. Прошлогодний урожай мы сейчас пытаемся помочь вывозить", – отметил Погуляйко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В настоящее время регион готовится принимать урожай из Запорожской и Николаевской областей, у области достаточно мощностей для хранения агропродукции.
"Мы готовимся к большой нагрузке после уборки урожая, который нужно будет перемещать в Европу. Именно через Волынь будет ехать значительная часть этого урожая. Поэтому нужно работать над тем, чтобы мы могли хранить, транспортировать урожай, помогать всем, чем можем", — рассказал Погуляйко.
Отметим, с начала войны Украине удалось вывезти лишь 7% годового объема экспорта зерновых.
Несколько дней назад по каналу устья Быстрое судового хода реки Дунай - Черное море был восстановлен проход для судов, перевозящих агропродукцию.
При этом, благодаря освобождению ВСУ острова Змеиный в украинские порты уже прибыли первые восемь иностранных судов для вывоза агропродукции.