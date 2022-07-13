На Волині збудують сухий порт для зберігання агропродукції з інших регіонів

У Волинській області будується сухий порт, де прийматимуть та зберігатимуть сільськогосподарську продукцію з інших регіонів України.

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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, передає "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що цього року буде дуже багато проблем із вивезенням зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

"Тому ми будуємо дуже великий сухий порт. У ньому зберігатиметься багато тонн зерна та інша агропромислова продукція. Йдеться не лише про одне таке будівництво. Дуже багато наших аграріїв готуються до того, щоб приймати цьогорічний урожай. Минулорічний урожай ми зараз намагаємося допомогти вивозити", – зазначив Погуляйко.

Наразі регіон готується приймати врожай із Запорізької та Миколаївської областей, в області достатньо потужностей для зберігання агропродукції.

"Ми готуємося до великого навантаження після збирання врожаю, який треба буде переміщати до Європи. Саме через Волинь їхатиме значна частина цього врожаю. Тому треба працювати над тим, щоб ми могли зберігати, транспортувати врожай, допомагати всім, чим можемо", - розповів Погуляйко.

Зазначимо, що з початку війни Україні вдалося вивезти лише 7% річного обсягу експорту зернових.

Кілька днів тому каналом гирла Швидке судновий хід річки Дунай - Чорне море було відновлено прохід для суден, що перевозять агропродукцію.

При цьому завдяки звільненню ЗСУ острова Зміїний в українські порти вже прибули перші вісім іноземних суден для вивезення агропродукції.