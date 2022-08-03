У Туреччині СКЦ перевірив перше судно з українським зерном (ФОТО)

Спільного координаційного центру (СКЦ) у середу, 3 серпня, провів першу перевірку судна, що вийшло з українського порту після досягнення так званих Стамбульських угод. Ним стало суховантажне судна Razoni з кукурудзою на борту.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомило турецьке Міністерство оборони у Twitter.

"СКЦ завершив інспекційну діяльність на борту RAZONI. Судно з 27 тисячами тонн кукурудзи пройде через Босфор, щоб за короткий час відправитися в Ліван", — розповіли у відомстві.

Міноборони також опублікувало фото, на яких зображені представники України, Туреччини, РФ та ООН, що входять в склад ЦСК. На зображеннях зафіксований процес перевірки Razoni.

В українських портах відправки очікують 27 суховантажів. До перевірки Razoni Анкара заявляла, що турецька сторона готова приймати одне судно на день. Однак тепер, як повідомляє Reuters, високопоставлений турецький чиновник заявив, що після успішної роботи СЦК Туреччина готова приймати по три судна щодня.

У зв'язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна 27 липня відновили роботу порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Того ж дня у Стамбулі приступив до роботи координаційний центр щодо експорту українського зерна.

Завдання СКЦ – забезпечити транспортування та розподіл зерна, що експортується з України. Рух судів відстежуватиметься, а весь процес координуватиметься ООН та іншими сторонами домовленостей