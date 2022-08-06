В Украину впервые с начала войны прибыло судно под загрузку

Балкер Fulmar S под флагом Барбадоса стал первым судном, прибывшим под погрузку в Украину, начиная с 24 февраля, когда началось полномасштабное российское военное вторжение. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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"Зерновой коридор" заработал на выход и вход в порты Украины. Это событие является важным сигналом для рынка, что "зерновая инициатива" – это безопасная и, главное, выгодная бизнес-возможность для судовладельцев вернуться в украинские порты. Благодарю коллег из ООН и Турции за создание условий безопасного захода первого судна в украинские территориальные воды", - отметил он.

Со своей стороны, Украина, по словам министра, делает все возможное, чтобы ее порты могли принимать и обрабатывать значительно больше судов. В частности, планируется уже через две недели выйти на уровень по меньшей мере три-пять судов в сутки.

"Наша цель – выход на месячный объем перевалки в портах Большой Одессы в 3 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции. Достичь этого также поможет практическое присоединение уже на следующей неделе к "зерновой инициативе" нашего крупнейшего порта – "Пивденный", - указал Кубраков.

В перспективе Украина планирует начать переговоры с ООН и Турцией по распространению этой инициативы и на другие порты, в частности, на порт Николаева.

"Несмотря на промежуточные успехи в деблокированных портах, мы продолжаем активно наращивать перевалку в дунайских портах, с февраля ставших одними из главных спасателей украинских экспортеров. Мы учитываем все сценарии, не возлагая чрезмерных надежд на "зерновой коридор", - подчеркнул министр.

Напомним, что ранее введенным в рамках договоренностей с Турцией и ООН "зерновым коридором" в Черном море начали пользоваться лишь суда, которые были заблокированы в Украине с 24 февраля. Так, первым судном, вышедшим из порта Одессы, стал корабль Razoni, направившийся в Ливан с грузом в 27 тысяч тонн кукурузы.