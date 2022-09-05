Ключовий етап деокупації Луганщини розпочнеться з Ізюмського напрямку, - Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону розповів про успіхи Збройних сил України на Луганському напрямку.

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"Маємо певні позитивні новини по ситуації на лівому березі Сіверського Донця - це Ізюмський напрямок. Для Луганщини - це "перші ластівки" майбутніх добрих новин, які можуть стосуватися процесу деокупації саме нашого регіону", - каже Гайдай.

За його словами, впродовж декількох днів було знищено біля 400 рашистів та 100 одиниць техніки.

Гайдай додав, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини рашисти продовжують знущатися над населенням. Комунікації не відновлюють, дефіцит води та їжі.

"Росіяни вже відчувають, що скоро будуть бігти з нашої землі, і на питання мешканців про допомогу, відповідають, що "скоро прийдуть українці, вони Вам і допоможуть", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, що СБУ зібрала докази воєнних злочинів двох російських генералів.