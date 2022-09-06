- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
ВСУ продвинулись на Луганщине, - Гайдай
В Луганской области украинские военные продвинулись на несколько сотен метров в глубь.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Эспрессо.
"Луганская область держится. Несколько сотен метров за вчерашний день добавилось, которые наши военные контролируют. Были отбиты атаки и произошло определенное продвижение. Там закрепились наши защитники", - сказал он.
Гайдай также добавил, что огромное количество "хлопка" произошло на территории зданий, где базировались российские оккупанты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Это склады БК, техника и личный состав. За прошедшую неделю россияне потеряли 400 человек личного состава в разных местах и где-то около сотни единиц техники, которая там находилась. Надеюсь, в ближайшее время мы услышим еще хорошие новости от наших защитников", - подытожил. руководитель ОВА.
Напомним, что деокупация Луганщины начнется с Изюмского направления.