ВСУ продвинулись на Луганщине, - Гайдай

В Луганской области украинские военные продвинулись на несколько сотен метров в глубь.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Эспрессо.

"Луганская область держится. Несколько сотен метров за вчерашний день добавилось, которые наши военные контролируют. Были отбиты атаки и произошло определенное продвижение. Там закрепились наши защитники", - сказал он.

Гайдай также добавил, что огромное количество "хлопка" произошло на территории зданий, где базировались российские оккупанты.

"Это склады БК, техника и личный состав. За прошедшую неделю россияне потеряли 400 человек личного состава в разных местах и ​​где-то около сотни единиц техники, которая там находилась. Надеюсь, в ближайшее время мы услышим еще хорошие новости от наших защитников", - подытожил. руководитель ОВА.

Напомним, что деокупация Луганщины начнется с Изюмского направления.