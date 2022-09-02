Росіяни вже не можуть підтягувати резерви до Херсонської області

Окупанти втратили можливість підтягувати резерви на Херсонський напрямок, тому що їхня логістика підірвана завдяки українській армії. Про це повідомила прессекретар оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі марафону українських телеканалів.

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Про це 2 вересня в ефірі телемарафону повідомила прессекретар оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Збройні сили України продовжують знищувати логістику росіян та їх військову міць, в тому числі понтонні переправи через Дніпро, що також унеможливлює перекидання техніки та живої сили.

Гуменюк зазначила, що на півдні України продовжуються позиційні бої.

Напередодні повідомлялося, що Збройні сили України на південному напрямку завдали ударів по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар’ївці, зокрема під вогонь українських захисників потрапило управління 35-тої російської армії в Новій Каховці.

До цього ЗСУ нанесли удар по мосту в районі Каховської ГЕС, яка розташована на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Згодом весь керівний склад окупантів в Херсонській області, що був розміщений на правому березі Дніпра, евакуювався на лівий берег.