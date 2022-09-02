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Россияне уже не могут подтягивать резервы в Херсонскую область
Оккупанты потеряли возможность подтягивать резервы на Херсонское направление, потому что их логистика подорвана благодаря украинской армии. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк в эфире марафона украинских телеканалов.
Об этом 2 сентября в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать логистику россиян и их военную мощь, в том числе понтонные переправы через Днепр, что делает невозможным перебрасывание техники и живой силы.
Гуменюк отметила , что на юге Украины продолжаются позиционные бои.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины на южном направлении нанесли удар по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке, в частности под огонь украинских защитников попало управление 35-й российской армии в Новой Каховке.
До этого ВСУ нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС, расположенной на временно оккупированной территории Херсонской области.
Впоследствии весь руководящий состав оккупантов в Херсонской области, расположенный на правом берегу Днепра, эвакуировался на левом берегу.