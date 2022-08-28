ВСУ нанесли удары по пунктам управления россиян в Херсоне

За последние сутки, 27 августа, Вооруженные силы Украины на южном направлении нанесли удары по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке, в частности, под огонь украинских защитников попало управление 35-й российской армии в Новой Каховке.

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Об этом сообщает Оперативное командование "Південь".

Также украинские военные атаковали склады боеприпасов в Любимовке и Херсоне.

"Подтвержденные потери врага составляют 11 оккупантов, 3 единицы автобронетехники и самоходную гаубицу "Мста-С". Мост и переправа через реку Ингулец находятся под нашим огневым контролем, поражены и не функционируют", — рассказал спикер командования "Південь".

Он добавил, что в корабельной группировке вражеского флота изменения не зафиксировали. Она продолжает маневрировать у побережья Крыма и несет угрозу Украине.

Напомним, в начале августа сообщалось, что штурмовая авиация ВСУ нанесла несколько ударов по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. В тот же день Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС, расположенной на временно оккупированной территории Херсонской области.

Впоследствии весь руководящий состав оккупантов в Херсонской области, расположенный на правом берегу Днепра, эвакуировался на левый берег.