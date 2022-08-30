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ВСУ в южных регионах уничтожили более 80 оккупантов и очень много техники
За сутки понедельника ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили на юге до 82 человек личного состава врага, 30 единиц техники и переправу через Днепр, сообщает Оперативное командование "Юг".
В частности, украинские военные уничтожили следующую технику:
- зенитно-ракетную систему С-300;
- 2 танка Т-72;
- 11 гаубиц "Мста-Б";
- 3 реактивные системы залпов "Град" и "Ураган";
- тяжелую огнеметную систему "Солнцепек";
- самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт-С";
- самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С" и 120 мм мобильный миномет;
- самоходные гаубицы "Акация" и "Мста";
- противотанковую управляемую ракету;
- 6 единиц бронированной техники;
- 3 склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.
Также уничтожена переправа, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львове. Окончательные потери врага доразведываются.
Вместе с тем, россияне нарастили силы в Черном море, держа наготове 24 "Калибра".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Вражеская группировка продолжает маневрирование 13 кораблей и катеров вдоль Крыма в сторону Новороссийска, но 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами" держит наготове", – сказано в сообщении.
Также украинские артиллерийские подразделения минувшей ночью нанесли поражение по 13 пунктам управления врага в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.
Воздушные силы Украины шестью авиационными ударами разными средствами воздушного нападения атаковали позиции противовоздушной обороны противника.
Напомним, за сутки воскресенья ВСУ уничтожили 41 агрессора, 13 единиц вражеской техники. В воскресенье враг дважды пытался провести штурм в направлении Высокополья – Потемкино, но безуспешно и с потерями отошел.