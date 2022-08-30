ВСУ в южных регионах уничтожили более 80 оккупантов и очень много техники

За сутки понедельника ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили на юге до 82 человек личного состава врага, 30 единиц техники и переправу через Днепр, сообщает Оперативное командование "Юг".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В частности, украинские военные уничтожили следующую технику:

зенитно-ракетную систему С-300;

2 танка Т-72;

11 гаубиц "Мста-Б";

3 реактивные системы залпов "Град" и "Ураган";

тяжелую огнеметную систему "Солнцепек";

самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт-С";

самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С" и 120 мм мобильный миномет;

самоходные гаубицы "Акация" и "Мста";

противотанковую управляемую ракету;

6 единиц бронированной техники;

3 склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

Также уничтожена переправа, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львове. Окончательные потери врага доразведываются.

Вместе с тем, россияне нарастили силы в Черном море, держа наготове 24 "Калибра".

"Вражеская группировка продолжает маневрирование 13 кораблей и катеров вдоль Крыма в сторону Новороссийска, но 3 надводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами" держит наготове", – сказано в сообщении.

Также украинские артиллерийские подразделения минувшей ночью нанесли поражение по 13 пунктам управления врага в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Воздушные силы Украины шестью авиационными ударами разными средствами воздушного нападения атаковали позиции противовоздушной обороны противника.

Напомним, за сутки воскресенья ВСУ уничтожили 41 агрессора, 13 единиц вражеской техники. В воскресенье враг дважды пытался провести штурм в направлении Высокополья – Потемкино, но безуспешно и с потерями отошел.