ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины

Украинские военные прорвали первую линию обороны российско-оккупационных войск в Херсонской области. Оккупанты отошли от занятых позиций.

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Об этом сообщила руководительница объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, передает "Громадське".

Ранее Гуменюк в эфире телемарафона отмечала, что ситуация на южном направлении остается достаточно напряженной, но контролируется украинскими силами.

Также председатель Бериславской РВА Владимир Литвинов в комментарии "Суспільному" сообщил, что ВСУ попали в Бериславский машиностроительный завод, где войска РФ разместили свою технику, боеприпасы и живую силу. Сейчас там большой пожар.

Напомним, что на Херсонщине убит коллаборант Ковалев.