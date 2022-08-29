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ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины
Украинские военные прорвали первую линию обороны российско-оккупационных войск в Херсонской области. Оккупанты отошли от занятых позиций.
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Об этом сообщила руководительница объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, передает "Громадське".
Ранее Гуменюк в эфире телемарафона отмечала, что ситуация на южном направлении остается достаточно напряженной, но контролируется украинскими силами.
Также председатель Бериславской РВА Владимир Литвинов в комментарии "Суспільному" сообщил, что ВСУ попали в Бериславский машиностроительный завод, где войска РФ разместили свою технику, боеприпасы и живую силу. Сейчас там большой пожар.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что на Херсонщине убит коллаборант Ковалев.