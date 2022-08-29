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В результате вражеского обстрела жилых кварталов Энергодара пострадали десять человек
В результате ночного обстрела жилых кварталов Энергодара также уничтожены и повреждены по меньшей мере 20 автомобилей.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
"По состоянию на утро точно известно о 10 энергодарцах, получивших численные осколочные ранения разной степени тяжести в результате ночного обстрела жилых кварталов Энергодара. Двое из них госпитализированы в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии", - написал Орлов.
Он добавил, что уничтожены и повреждены по меньшей мере 20 автомобилей, припаркованных у домов на Воинов-Интернационалистов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Очевидно, да рашисты "отработали" свой сценарий накануне приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Прямая угроза жизни гражданского населения террористов не останавливает", - отметил Орлов.
Напомним, что в случае аварии на ЗАЭС радиационное облако покроет часть юга Украины и юго-западные регионы России.